La Juve svela il JHotel

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Un quattro stelle da 138 camere, 35 delle quali riservate a Ronaldo e compagni. Aperto dallo scorso luglio, la Juventus ha presentato questa sera il JHotel, vero e proprio albergo bianconero situato nella zona della Continassa, dove la squadra di Maurizio Sarri si allena, e nei pressi dell'Allianz Stadium. "Quando le nostre famiglie sono via, Bonucci, Buffon ed io dormiamo qui", racconta Giorgio Chiellini, in occasione del vernissage, cui hanno partecipato anche il vicepresidente del club, Pavel Nedved, e una rappresentanza delle JWomen guidate dall'allenatrice Rita Guarino. All'interno della struttura, che da questa stagione ospita i ritiri bianconeri, un giardino comunica direttamente con i campi d'allenamento. Il ristorante è affidato allo chef stellato Davide Scabin. "La Juventus è coinvolta direttamente, perché ha una partecipazione nell'hotel. Altri casi, come quello del Chelsea, hanno modelli di business differenti", spiega Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club.