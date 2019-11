Regione raddoppia fondi Early Warning

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Il progetto Early Warning Europe a sostegno delle imprese e degli imprenditori, partito con 450.000 euro di fondi europei in tre anni e appena concluso, non si ferma. La Regione Piemonte stanzierà subito 1 milione di euro per portarlo avanti già da dicembre ampliandolo e potenziandolo: verrà usato per attività di consulenza e coordinamento, gratuita per le imprese. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, nell'incontro al Centro Congressi dell'Unione Industriale organizzato per raccontare i risultati conseguiti.

"E' un investimento importante - spiega Chiorino - perché sul mio tavolo arrivano in continuazione crisi irreversibili, mentre se si intervenisse prima le cose potrebbero andare in modo diverso. Lo considero un investimento perché l'impatto sociale di queste crisi è devastante con conseguenze anche economiche.

Rientra nella linea della Regione: no mero assistenzialismo come il reddito di cittadinanza, ma politiche attive e concrete.

Questo è il primo tassello".