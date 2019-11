Piemonte meta di turismo congressuale

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Con mille sale meeting e diverse location di alto livello, il Piemonte è una destinazione ideale per la cosiddetta 'meeting industry'. Un'offerta che VisitPiemonte, società in-house della Regione Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, porta all'IBTM World di Barcellona, una delle più importanti fiere del settore. In programma dal 19 al 21 novembre incontri con buyer, giornalisti e operatori.

"Il turismo congressuale è di grande interesse per la nostra regione e implica una consistente ricaduta economica non solo per il comparto alberghiero, ma anche per il commercio e la ristorazione - sottolinea Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo -. Nostro obiettivo è quello di aumentare questa attività per tutto il territorio regionale".

"Riteniamo di poterci proporre - aggiunge Luisa Piazza, direttore di VisitPiemonte - come una regione capace di accogliere, oltre ai congressi, anche varie tipologie di incentive aziendali come pure eventi corporate e privati".