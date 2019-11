Deleghe Sicurezza tornano ad Appendino

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Tornano in capo alla sindaca Chiara Appendino le deleghe alla Polizia Municipale e alle Politiche per la Sicurezza. Ad annunciarlo nelle comunicazioni al Consiglio comunale è la stessa prima cittadina, che mantiene dunque le deleghe rimesse dall'assessore Finardi per la vicenda dei monopattini che ha portato alle dimissioni, poi ritirate, del comandante dei vigili urbani Emiliano Bezzon.

"Le deleghe - ha detto Appendino - torneranno in capo a me e avrò dunque la responsabilità di ricostruire un clima di fiducia e sereno all'interno dell'Ente". Le deleghe a Polizia Municipale e Sicurezza erano state lasciate dalla sindaca e assegnate a Finardi, che resta assessore allo Sport, all'indomani della tragedia di piazza San Carlo.