Autonomia, gruppo lavoro in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Entra nel vivo il lavoro del Consiglio regionale del Piemonte in materia di autonomia differenziata. A discutere la proposta di delibera della giunta sarà un gruppo di lavoro, con i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari. I consiglieri avranno tempo fino al 9 dicembre per presentare un documento di sintesi, che sarà poi discusso dalla Commissione per arrivare in Aula la settimana successiva.

Sono queste le prime decisioni assunte durante la prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti, a cui oggi ha preso parte anche il governatore Alberto Cirio.

Le consultazioni online dovranno invece concludersi entro il 2 dicembre. Il gruppo di lavoro potrà decidere se convocare eventuali interlocutori per consultazioni fisiche.

La proposta di deliberazione viene ora trasferita al Cal per l'acquisizione del parere di competenza.

In precedenza la Commissione aveva approvato all'unanimità l'assestamento di bilancio del Consiglio regionale, presentato dal presidente Stefano Allasia.