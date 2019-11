Panda4X4 Avvocato all'asta a 37mila euro

(ANSA) - TORINO, 15 NOV - La Panda 4X4 appartenuta a Gianni Agnelli è stata aggiudicata all'asta a 37mila euro. Per Bolaffi, che l'ha battuta, si tratta di un "record mondiale" per la versione Trekking del 1993 color argento metallizzato, i doppi profili blu e neri tipici delle vetture di casa Agnelli e il nome dell'Avvocato a libretto come primo intestatario.

Top lot dell'asta la Porsche 911 Speedster Turbolook, venduta a 190.000 euro. Bene la Porsche 993 Turbo del 1996, aggiudicata a 126.000 euro, e la Fiat 500 Capri, rivisitazione della Carrozzeria Castagna della storica Spiaggina acquistata a 30.000 euro, il prezzo più alto mai pagato in asta per una 500 non Abarth. Da segnalare il risultato della Talbot Sunbeam Lotus 2.20 del 1980, riscoperta in un garage dopo anni di abbandono (11.500 euro). Sulla selezione di disegni di stili e bozzetti la Soprintendenza del Piemonte ha avviato un procedimento di dichiarazione di interesse culturale. "L'ennesimo sopruso" per Filippo Bolaffi, ad Aste Bolaffi, che promette battaglia legale.