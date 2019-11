Aeroporto Cuneo Levaldigi cambia nome

(ANSA) - CUNEO, 15 NOV - Da 'Olimpica' a 'Langhe e Alpi del Mare'. L'aeroporto di Cuneo-Levaldigi cambia nome. Ad annunciarlo è Giuseppe Viriglio, presidente della Geac, società che gestisce lo scalo.

"Il cambio riassume l'intento e la strategia che stiamo portando avanti verso una maggiore integrazione con il territorio - spiega - per farlo crescere muovendoci e promuovendoci in modo coeso verso il mondo. È anche una risposta alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto dai vari attori del nostro turismo". L'obiettivo è quello di dare una più forte connotazione territoriale allo scalo, privilegiata porta di accesso al territorio Unesco delle Langhe e Roero e al comprensorio alpino Cuneese.

Il nome 'Olimpica' era stato assegnato in seguito ai lavori realizzati in connessione con i Giochi Olimpici di Torino 2006.