L'Inrim per l'innovazione delle imprese

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - L'Inrim, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, apre le porte alle piccole e medie imprese del territorio per illustrare le attività dei suoi 40 laboratori, che vanno dalla scienza dei materiali alle nanoscienze, dall'ottica quantistica allo sviluppo di strumenti di misura innovativi, fino agli studi sulle costanti fondamentali della fisica.

Servizi di cui le aziende possono usufruire col contributo della Regione Piemonte. Il bando V-IR, Voucher Infrastrutture di Ricerca, ha una dotazione di 19 milioni di euro. "È uno dei quattro bandi operativi in questo momento, per un totale di 51 milioni per le aziende - spiega l'assessore regionale Matteo Marnati - un tesoretto dedicato all'innovazione delle imprese".

Una mano può arrivare proprio dall'Inrim, che "domina la tecnica di misura a livello di eccellenza - spiega la direttrice scientifica, Maria Luisa Rastello - I nostri laboratori sono a disposizione di tutti, soprattutto della piccola e media impresa che non ha una propria struttura di ricerca".