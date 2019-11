Da sabato la mostra De Sanctis e Torino

(ANSA) - TORINO, 14 NOV - La mostra documentaria Francesco De Sanctis e Torino, che sarà inaugurata sabato 16 novembre, alle 10.30, nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, in piazza Carlo Alberto, conclude le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di De Sanctis. La mostra, che è articolata in cinque percorsi espositivi e durerà fino al 20 febbraio 2020, è sostenuta dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della nascita di De Sanctis e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, con il patrocinio dell'ateneo, dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, dell'Associazione Nazionale degli Interessi per il Mezzogiorno d'Italia, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di Torino, della Società Dante Alighieri-Comitato di Torino e della rivista Studi Desanctisiani.

Critico militante, talvolta in conflitto con l'ambiente accademico torinese preunitario, De Sanctis sarà presentato al pubblico anche attraverso un ciclo di lezioni magistrali.