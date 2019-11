Comune monferrino aiuta poveri torinesi

(ANSA) - ASTI, 14 NOV - Montiglio Monferrato aiuta gli indigenti torinesi. Dal 15 novembre al 21 dicembre raccoglie alimenti a lunga scadenza per la 'Mensa dei Poveri' di Torino in via Belfiore, nel cuore del quartiere San Salvario. Il Comune nella provincia di Asti "tutti i mesi distribuisce viveri ai suoi abitanti in difficoltà", spiega il Sindaco Dimitri Tasso.

"Quest'anno - racconta Maurizio Scandurra, giornalista cattolico promotore dell'iniziativa e cittadino onorario di Montiglio - abbiamo scelto di sostenere anche l'opera benemerita del sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari che dal 2008 a oggi, raccogliendo l'invito alla carità dell'Arcivescovo Monsignor Cesare Nosiglia, distribuisce in media 3.500 pasti caldi al mese, 1.200 pacchi-famiglia una volta a settimana e 500 sacchetti-pasto la domenica ai poveri della città". La consegna delle vivande avverrà il 24 Dicembre alla solenne funzione natalizia delle ore 21.00 presieduta da Don Adriano Gennari al Monastero Abbaziale di Casanova, frazione di Carmagnola.