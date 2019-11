Vigili Torino, Bezzon ritira dimissioni

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Emiliano Bezzon resta al comando della polizia municipale di Torino. Il comandante ha chiesto alla sindaca Chiara Appendino di respingere le dimissioni, presentate la scorsa settimana in polemica per le multe ai monopattini. "Non me la sento di lasciare il comando", ha annunciato Bezzon durante la cerimonia per il 228esimo anniversario di fondazione della polizia municipale subalpina.

"La Città ha bisogno di lei, il suo Corpo ha bisogno di lei - è stata la pronta replica della prima cittadina -. Sono contenta che abbia deciso di rimanere. Sarebbe stato ingiusto. Questa vicenda ci deve insegnare qualcosa: quando si sperimenta qualcosa di nuovo può capitare che ci siamo incomprensioni, bisogna creare coordinamento".

Proprio oggi a Torino prende il via la sperimentazione di monopattini e segway.