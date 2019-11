Uncem, Ostana trasformata da innovazione

(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Si sta completando il progetto per fare rinascere la borgata Ambornetti, rimasta abbandonata per 70 anni, a 1600 metri di altitudine, a Ostana, in valle Po Cuneo). Il principale artefice è Carlo Ferraro, imprenditore torinese del settore tech&ricerca, capofila del progetto.

"Ambornetti e il resort che trasformerà quei ruderi oggi già spolverati di neve, sono un modello di intervento per rivitalizzare la montagna, i territori alpini. - commenta marco Bussone, presidente nazionale di Uncem - L'ex sindaco di Ostana Giacomo Lombardo ha speso la sua vita per questo obiettivo di rinascita, insieme a tutta la comunità. Visione, investimenti, comunità sono le parole chiave delle quali i nostri Comuni hanno bisogno. I nostri borghi alpini tornano a vivere e crescere, sfidano spopolamento e desertificazione, puntano sull'innovazione per trasformare la montagna".