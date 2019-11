SilverSkiff Regatta è un successo

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - E' una delle gare di resistenza più spettacolari al mondo, il fiume invaso per due giorni dalle barche lungo un tracciato ricco di emozione. Si è chiusa con un successo, di pubblico e partecipanti, anche la 28esima edizione della SilverSkiff Endurance Regatta, che ha visto impegnati a Torino atleti di una trentina di nazioni, tra cui Stati Uniti, Svizzera, Francia, Spagna, Israele ed Emirati Arabi.

La vittoria è andata per la quarta volta al campione olimpico croato Martin Sinkovic, seguito dal portoghese Pedro Fraga e dal fratello di Martin, Valent. Prima tra le donne Valentina Rodini, atleta azzurra qualificata per Tokyo 2020.

Organizzata da un comitato di volontari della Canottieri Cerea, la regata si avvale della collaborazione dei circoli remieri cittadini. E può contare su sponsor del calibro di Ferrero, protagonista nella giornata dedicata ai più piccoli con Kinder Joy of Moving, il progetto di responsabilità sociale volto a sostenere l'attività fisica tra i giovani.