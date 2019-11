Festival Tecnologia, a Torino 300 big

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - Torino ospita da domani 7 novembre a domenica 10 la prima edizione del Festival della Tecnologia, promosso dal Politecnico nel 160esimo anniversario della fondazione "per esplorare la relazione tra tecnologia e società con un approccio umanistico e democratico".

Per quattro giorni l'ateneo aprirà le porte dei laboratori, Dipartimenti, Centri di ricerca e collezioni storiche, con oltre 50 partner, sotto la regia del rettore Guido Saracco, del delegato per la Cultura e la Comunicazione, Juan Carlos De Martin e del giornalista Luca De Biase. Saranno più di 300 i relatori da tutto il mondo in 160 incontri.

La rassegna si apre con il conferimento della Laurea ad honorem al Premio Nobel Joseph Stiglitz. Venerdì gli studenti dialogheranno con John Elkann, mentre il grande chef Ferran Adrià parlerà del rapporto tra cibo e tecnologia e Alessandro Baricco s'interrogherà su cosa ha guadagnato e perso l'uomo con la rivoluzione digitale. Sabato sarà conferita la Laurea ad honorem a Samantha Cristoforetti.