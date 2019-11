Rai, 10.000 in coda per la Melevisione

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - In coda per entrare nel Fantabosco e conoscere gli attori che hanno dato vita a personaggi come Tonio Cartonio o Milo Cotogno, tra fotografie, costumi, elementi scenografici e il Chiosco delle Bibite Squisite. Sono stati diecimila i visitatori - da tutta Italia - della mostra dedicata da Rai Ragazzi e Centro di Produzione Tv Rai di Torino alla Melevisione, da sabato 26 ottobre a domenica 3 novembre.

"La partecipazione di diecimila persone, tra le quali molti giovani sia maschi sia femmine - dice la vicedirettrice di Rai Ragazzi, Mussi Bollini - conferma l'affetto di tutti per la Melevisione e i suoi personaggi. Un grande classico che ha affascinato intere generazioni".

Ai vent'anni del programma è stata dedicata anche un'illuminazione straordinaria della Mole Antonelliana.

L'esposizione - una parte andrà ad abbellire la sala colloqui della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino - è stata curata dai tirocinanti dei corsi di scenografia e costume dell'Accademia Albertina di Torino.