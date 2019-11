Piemonte, borse studio coperte al 100%

(ANSA) - TORINO, 4 NOV - In Piemonte le borse di studio universitarie saranno coperte al 100%: il relativo capitolo del bilancio della Regione sarà infatti interamente finanziato. Lo ha deciso la Giunta Cirio, dopo le polemiche sollevate la scorsa settimana nell'aula del Consiglio regionale dalla notizia della delibera che dimezzava le risorse, in considerazione del fatto che parte della somma poteva essere coperta con l'avanzo di Edisu, l'Ente per il diritto allo studio universitario.

La decisione questa mattina, mentre fuori da Palazzo Lascaris manifestavano gli studenti, in occasione della seduta congiunta delle Commissioni consiliari Bilancio e Cultura.