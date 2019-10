Recuperato cadavere sub in lago d'Orta

(ANSA) - NOVARA, 31 OTT - E' stato recuperato questa mattina il corpo di Guido Ottobrelli, il sub di 63 anni morto venerdì scorso nelle acque del lago d'Orta antistanti Pettenasco. Era adagiato sul fondo, a 110 metri di profondità.

Questa mattina da Trento sono arrivati sommozzatori dotati di attrezzatura robotica interfacciata da un apposito natante per consentire di far risalire la salma a profondità minori.

Successivamente, i sub dei vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere a una cinquantina di metri e l'hanno portato a riva.

"Si è trattata di un'operazione di ricerca e recupero complessa e sinergica - spiegano al Comando di Novara dei vigili del fuoco, che ha coordinato l'intervento - in cui sono state utilizzate tutte le massime professionalità a livello nazionale dei vigili del fuoco in campo subacqueo".