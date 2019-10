Castello Moncalieri vetrina gastronomica

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Coldiretti al Castello Reale di Moncalieri per promuovere il cibo made in Italy. Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, la sede del primo reggimento carabinieri Piemonte ospita mostre e attività per scoprire il mercato a km0, il cibo di strada, la cucina degli agrichef.

L'evento è organizzato da Coldiretti Torino, Coldiretti Piemonte, Città di Moncalieri e primo Reggimento Carabinieri 'Piemonte' col contributo della Camera di commercio di Torino.

"Una presentazione del patrimonio gastronomico del Piemonte e delle produzioni stagionali legate al territorio", spiega Fabrizio Galliati, presidente di Coldiretti Torino.

"Il Castello torna a essere il cuore della vita culturale della città e il palcoscenico delle nostre eccellenze - dice il sindaco Paolo Montagna -. Insieme a Coldiretti e all'Arma lanciamo questo nuovo format di villaggio urbano che valorizza imprese agricole e cibo italiano, in una cornice meravigliosa alla portata di tutti. Perché Moncalieri è agricoltura, eccellenza e condivisione".