Castelli, in manovra fondi metro2 Torino

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - "Abbiamo stanziato 828 milioni, dal 2020 al 2032, per realizzare la linea 2 della Metropolitana di Torino. Cambieremo il volto alla Città, rendendo il trasporto pubblico più efficiente". Lo annuncia, in una nota, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

"È un'infrastruttura strategica per Torino e per tutta l'area metropolitana - aggiunge -. Sono molto soddisfatta di questo risultato che consentirà a Chiara Appendino ed alla sua Amministrazione di avviare un progetto atteso da tutta la comunità. Nei prossimi giorni, assieme al Sindaco della Città, avremo modo di scendere ulteriormente nel dettaglio del provvedimento".