Dadone,tecnologie per ridare orgoglio Pa

(ANSA) - TORINO, 28 OTT - "Solo abbinando tecnologie, formazione continua, flessibilità organizzativa e l'inserimento di giovani altamente qualificati, possiamo ridare orgoglio e dignità ai dipendenti pubblici, riscoprendo il senso profondo del servizio pubblico e riavvicinando i cittadini alla macchina dello Stato e alle sue articolazioni sul territorio". Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, che ha visitato il Csi Piemonte, società in-house piemontese per l'informatica.

Accompagnata dai deputati Luca Carabetta e Jessica Costanzo, e dal vicesindaco metropolitano Marco Marocco, Dadone ha visitato il Data Center del Csi, che ospita 2.000 servizi della Pubblica Amministrazione piemontese, e ha assistito a una dimostrazione di alcuni servizi. "Siamo una realtà innovativa, ma per alcuni aspetti ancora poco conosciuta - osserva il dg del Csi Piemonte, Pietro Pacini -. Per questo abbiamo lanciato Open Csi, per aprire le porte dell'azienda ai rappresentanti delle istituzioni".