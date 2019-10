Confermata 'Ovada Revolution'

(ANSA) - TORINO, 24 OTT - Grazie al miglioramento delle condizioni meteo previsto per il prossimo weekend, è confermata il 27 ottobre la tappa dedicata all'Ovada docg e al suo territorio nell'ambito di 'Cantine a nord ovest', il circuito alla scoperta dei luoghi meno noti organizzato da Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.

L'appuntamento con 'Ovada Revolution', promosso in collaborazione con il Consorzio di tutela dell'Ovada docg, alle ore 10 all'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato per le ultime iscrizioni, il ritiro del pass, del bicchiere da degustazione, della mappa e della lista delle cantine aderenti.

La particolarità della giornata è che ogni partecipante potrà organizzare su misura l'itinerario, tra vigneti, cantine e castelli.

La quota di partecipazione è di 25 euro per i soci Slow Food, 35 per i non soci, con sconti per chi si iscrive entro il 25 ottobre su www.slowfoodpiemonte.com.