Rai, la Melevisione compie 20 anni

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Compie vent'anni la Melevisione, la popolare trasmissione per i più piccoli in onda dal 1999 nel primo pomeriggio di Rai3 e dal 2010 su Rai Yo Yo. Per festeggiare Rai Ragazzi e Centro di Produzione Tv di Torino - la 'casa' del programma - hanno organizzato una mostra, curata dai tirocinanti dei corsi di scenografia e costume dell'Accademia Albertina di Torino: da sabato 26 ottobre fino a domenica 3 novembre saranno esposti i costumi dei personaggi - tra i più noti Tonio Cartonio e MIlo Cotogno, Lupo Lucio e Strega Varana - con elementi scenici iconici e fotografie. In una sala visione si potranno rivedere alcune delle puntate migliori.

Dalla prima puntata scritta da Mela Cecchi e Bruno Tognolini con la regia di Pierluigi Pantini, sei registi e sette autori hanno messo in scena 2000 puntate, per le quali sono stati costruiti internamente alla Rai 22 set e 5.000 oggetti di scena e inventate 250 canzoni e 700 filastrocche. Dal 2002 spettacoli dal vivo e, di recente, una 'clonazione giapponese'.