Musica, a Moncalieri concerto in cuffia

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il Moncalieri Jazz Festival, storica manifestazione organizzata nel Comune alle porte di Torino, quest'anno si inaugura con un concerto all'aperto in cuffia. L'appuntamento è il 2 novembre, notte dei morti, alle 21. Saranno distribuite 500 cuffie e la musica, che vedrà in campo 300 coristi, non sarà amplificata. Ne risulteranno "impatto acustico zero e possibilità per gli ascoltatori di muoversi nel raggio di un chilometro ascoltando il programma e servendosi fra le degustazioni offerte per le strade del paese".

Il Festival, presentato oggi dal sindaco Paolo Montagna con l'assessore alla Cultura Laura Pompeo e il direttore artistico Ugo Viola, quest'anno sbarca anche al Teatro Regio, dove il 4 novembre è in programma un'opera jazz dedicata a Leonardo da Vinci che racconta il suo grande sogno del volo. L'ispirazione arriva dal Codice del Volo conservato ai Musei Reali.

I concerti, dal 2 al 16 novembre, toccheranno scuole e case di cura, comunità, piazze e teatri.