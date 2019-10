Fisco, presidio lavoratori Entrate

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - I lavoratori del'Agenzia delle entrate hanno manifestato davanti alla sede della direzione regionale in corso Vinzaglio. La protesta è stata indetta dalla Funzione Pubblica Cgil a livello nazionale "per chiedere strumenti adeguati per la lotta all'evasione fiscale". In regione interessa tutti gli uffici fiscali.

In Piemonte - ricorda la Fp Cgil - c'è stato un calo degli addetti per i pensionamenti ordinari e per quota 100 e nel 2020 la dotazione organica si ridurrà del 20%. Undici dirigenti in servizio in Piemonte coprono 20 uffici dirigenziali e la direzione regionale del Piemonte è retta ad interim dalla direttrice regionale della Liguria. Inoltre alcuni direttori devono dirigere due direzioni provinciali e la prospettiva per il 2020 e che il numero dei dirigenti si riduca a cinque o sei.

La Cgil ricorda che solo il 10% delle postazioni di lavoro ha un accesso a Internet e che la maggioranza dei telefoni in dotazione ai lavoratori permette solo di comunicare con la rete telefonica dell'agenzia.