Trofeo Fit Kinder+Sport, bene l'Italia

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Cala il sipario sul Master del Tennis Trophy FIT Kinder+Sport, il circuito internazionale che celebra fair play, rispetto e amicizia. Al Country Club di Montecarlo, sede dell'Atp Tour, si sono confrontati 91 atleti provenienti da 12 Paesi. Italia protagonista con una delegazione di 15 atleti al torneo che promuove valori come l'amicizia, l'integrazione e il rispetto.

Nell'under 10 femminile il successo è andato a Vittoria Vignolini, mentre nella stessa categoria Dennis Ciprian Spircu ha conquistato il titolo maschile, battendo Riccardo Manca in una finale tutta italiana. Nell'under 12 femminile, piazza d'onore per Carlotta Bassotti, sconfitta in finale dall'ungherese Melinda. Tra i ragazzi Daniele Faustini si è spinto fino alla semifinale.

L'iniziativa è nata in Italia nel 2006 dal format dell'ex campionessa Rita Grande. E'supportata da Fit in collaborazione col progetto di responsabilità sociale Kinder+Sport Joy of Moving.