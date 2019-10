Maltempo, gravi danni ad agricoltura

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 OTT - L'alluvione che ha colpito ampie zone del Piemonte rischia di avere pesanti conseguenze anche per il comparto agricolo nel basso Alessandrino. Tra le zone più danneggiate - come rimarca l'organizzazione agricola Cia - l'Ovadese, Novi Ligure, Castelletto d'Orba, il tratto tra Silvano e Capriata, Stazzano, il Tortonese. Il quadro è di campi sommersi dall'acqua, vigne di recente impianto franate, capannoni allagati, strutture danneggiate, argini spazzati via e piante spezzate. Aziende 'in ginocchio' a Parodi Ligure, dove è andato perso il raccolto degli ortaggi; portato in salvo il bestiame. A Gavi, le aziende che effettuano vendita diretta segnalano allagamenti nei negozi e negli spacci.

Un agricoltore di Silvano d'Orba oltre ad avere subito l'allagamento di capannoni, campi e fienile, lamenta la totale sommersione del suo allevamento di lumache.