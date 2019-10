Fondazione Agnelli, 5,3 mln a istruzione

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Le attività della Fondazione Agnelli hanno avuto nel 2018 una ricaduta per la comunità nazionale e locale del valore di 5,7 milioni di euro. La fetta più grande - 5,3 milioni - è andata al mondo dell'istruzione: 800 mila euro destinati a programmi di ricerca sul sistema scolastico e universitario e 4,5 milioni in progetti.

Emerge dal Bilancio Sociale 2018, presentate da Stefania Boschetti, partner della società Ey. Altri 400 mila euro sono stati spesi in interventi di solidarietà sociale, gestiti dal 2018 da Fondazione La StampaSpecchio dei Tempi, 450.000 euro sono stati destinati ad attività future. Sul fronte della ricerca, nel 2018 - spiega il direttore Andrea Gavosto - è proseguito il lavoro che a novembre porterà alla pubblicazione del Rapporto sull'edilizia scolastica in Italia, per Editori Laterza, con l'obiettivo di offrire analisi e proposte che aiutino a ripensare gli edifici scolastici. E' proseguita la ricerca che darà luogo, a inizio 2020, a un nuovo Rapporto sulla scuola media.