Cancro, a Candiolo mostra di quadri

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - L'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo ha inaugurato oggi una mostra di quadri, opera del maestro torinese Pier Tancredi De Coll, 'Lessico quotidiano'. Le opere, esposte fino al 30 novembre, potranno essere acquistate e il ricavato andrà in parte a finanziare le attività dell'Istituto. L'iniziativa rientra nel progetto Life is pink, il mese rosa che la Fondazione ha dedicato alla lotta contro i tumori femminili. Parte dei proventi della vendita delle opere sarà quindi destinato al dipartimento di Ginecologia Oncologica.

I quadri esposti, una ventina, pongono al centro dell'attenzione gli aspetti del vivere quotidiano. "La mostra - rimarca De Coll - vuole consentire a personale e pazienti di evadere per un attimo: arte come evasione quindi, ma anche come terapeutica distrazione".

All'inaugurazione erano presenti la presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, e la presidente dell'Accademia Albertina, Paola Gribaudo.