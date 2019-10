Ucciso in strada, catturato fuggitivo

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - È stato catturato dai carabinieri Stefano Barotto, il muratore di 69 anni che ieri nel Torinese ha ucciso a fucilate il vicino di casa, Asuntino Mirai di 66 anni, ed è poi fuggito. Senza cibo né coperte, braccato dai militari nei boschi di Pinasca, dove è avvenuto il delitto, è tornato a casa dove è stato fermato. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori dell'Arma i due litigavano spesso. A scatenare la follia omicida sarebbe stata una discussione per il parcheggio delle auto.

Per tutta la notte i carabinieri hanno dato la caccia all'omicida, con posti di blocco e pattuglie armate nei boschi.

Le ricerche sono state effettuate anche con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero. Alla fine l'uomo in fuga, stremato, si è fatto trovare disarmato nei pressi della propria abitazione, già presidiata a distanza da personale in borghese del nucleo investigativo del Comando provinciale di Torino. I carabinieri, prima di intervenire, hanno aspettato che l'uomo uscisse da casa senza armi.