Mazzarri'Toro fai i fatti non le parole'

"Intelligenza", "equilibro", rispetto dell'avversario": riparte da questi valori il campionato del Torino, che domani affronta l'Udinese in trasferta con l'obiettivo di dare continuità ai suoi risultati, sin qui troppo altalenanti. "Se pensiamo di poter andare all'arma bianca, senza badare alle due fasi di gioco, rischiamo", avverte Walter Mazzarri, che non si fida della squadra di Tudor - "ha vinto con Milan e Bologna, ha giocatori importanti che ti possono punire" - e invita i suoi giocatori a non parlare di Europa. Perché "parlare è una cosa, fare un'altra...".

Al Friuli il Torino affronterà, dunque, una partita "rischiosa". "Bisogna vedere i pericoli, non attaccare in modo scriteriato per non sottovalutare le ripartenze loro", è l'avvertimento di Mazzarri, che perde Berenguer (distorsione alla caviglia in allenamento) ma ritrova Iago Falque. "Ha lavorato bene, l'ho visto in crescita", dice dello spagnolo il tecnico, che ha la difesa al completo. "La formazione, come sempre, non ve la dico".