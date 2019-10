Mazzarri, squalifica Tudor spiace

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - "Sarebbe giusto che anche Tudor fosse in panchina. Dispiace sempre quando un allenatore viene squalificato". Walter Mazzarri si rammarica per la squalifica che terrà lontano dal campo l'allenatore dell'Udinese, avversario domani del suo Torino. Anche il tecnico granata ha rischiato di non esserci, ma la Corte d'Appello Federale ha ritenuto inammissibile il rischio del presidente federale Gravina contro la Corte Sportiva Nazionale, che aveva annullato la squalifica per l'espulsione in Parma-Torino.

"A volte noi allenatori vorremmo essere capiti di più - osserva Mazzarri -. Sappiamo che c'è un'area tecnica, ma a volte uno è preso dalla partita e sconfina. Vorrei che su questo aspetto ci fosse un po' di comprensione: il quarto uomo è lì apposta, l'arbitro non dovrebbe essere distratto da queste cose.

Non conosco personalmente Tudor, ma mi pare persona squisita ed equilibrata. Mi spiace non ci sia".