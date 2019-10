Juve: Sarri, partita ok ma ancora errori

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "L'occasione finale del Bologna? Era fuorigioco. Non bisogna gestire i risultati e le partite, perché alla fine ti può succedere di tutto". Così Maurizio Sarri, parlando a Dazn, dopo la vittoria sul Bologna. "Il confine fra palleggiare e produrre con superficialità è sottile, c'è ancora da lavorare sui particolari. Abbiamo fatto una buona partita, macchiandola però con quattro erroracci. Mihajlovic? vederlo in panchina mi dà una grande gioia. Non mi sono avvicinato troppo, perché sono raffreddato e non voglio creargli problemi", conclude.