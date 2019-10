Incidenti Torino-Aosta, ferita bimba

(ANSA) - IVREA (TORINO), 16 OTT - Due incidenti stradali, questa mattina, sull'autostrada A5 Torino-Aosta. Il bilancio è di tre feriti, tra i quali una bimba di cinque anni.

Il primo schianto si è verificato nei pressi dello svincolo di San Giorgio Canavese: un furgone Dhl ha tamponato un tir.

Ferito il conducente del furgone, un uomo di 43 anni, ricoverato all'ospedale di Ivrea.

Un'intera famiglia di Aosta, invece, è rimasta coinvolta nell'incidente avvenuto poco dopo lo svincolo di Volpiano.

Padre, madre e bimba erano a bordo di una Citroen C3 che è finita fuori strada: mamma e bimba di 5 anni sono state ricoverate all'ospedale di Ivrea. Non sono in gravi condizioni.

Illeso il papà. Entrambi gli incidenti, sui quali sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Torino, si sono verificati in direzione Aosta.