Evase da Rebibbia, arrestato latitante

(ANSA) - TIRANA, 16 OTT - A quasi tre anni esatti dalla sua clamorosa fuga dal carcere di Rebibbia, nell'ottobre 2016, Tesi Basho è stato arrestato dalle autorità albanesi nel suo paese d'origine, a Selenica, vicino Valona. Condannato all'ergastolo per omicidio, era evaso insieme ad altri due pericolosi connazionali. Da allora aveva fatto perdere ogni traccia.

L'uomo è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'assise d'appello di Torino nel 2011 per il duplice omicidio di due prostitute avvenuto nel 2008. Basho era riuscito a fuggire dal carcere di Rebibbia nel 2016 ma il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) e la squadra mobile di Torino non hanno mai smesso di dargli la caccia. Nei giorni scorsi l'uomo è stato individuato ed è scattato il blitz delle forze speciali albanesi. Sono già state avviate le procedure per l'estradizione.