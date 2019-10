Alimentazione, Torino top sostenibilità

(ANSA) - BOLOGNA, 16 OTT - Sono la Regione Sardegna, il Comune di Torino e i Comuni della provincia di Lecce riuniti nell'Ambito territoriale sociale di Martano i tre finalisti tra gli enti pubblici per il settimo premio 'Vivere a Spreco Zero', i piccoli 'Oscar' annuali della sostenibilità. Li annuncia Andrea Segrè, fondatore Last Minute Market e campagna Spreco Zero, dal parco alimentare Fico di Bologna in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione.

La Regione Sardegna è in lizza per il progetto di mense sostenibili lanciato in 75 Comuni. Il Comune di Torino per l'impegno profuso negli anni su iniziative di prevenzione e riduzione degli sprechi, come i 'FoodPriders', i ciclofattorini del recupero di eccedenze. I Comuni della provincia di Lecce sono segnalati per il Progetto #nospreco+cibo che ha l'obiettivo di favorire la distribuzione del cibo verso soggetti più svantaggiati, ridurre la produzione di rifiuti e di conseguenza l'impatto ambientale sul territorio. I vincitori nel mese di novembre.