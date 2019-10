Tutti in nero i dipendenti del dancing

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Quasi tutti i lavoratori della sala da ballo erano 'in nero'. Lo ha scoperto la Guardia di finanza nel corso di un intervento in un dancing-pizzeria nel Pinerolese. Quindici fra camerieri e pizzaioli ("la quasi totalità dello staff", spiegano al Comando) in grande maggioranza italiani erano impiegati irregolarmente.

Il datore di lavoro, un imprenditore italiano cinquantenne, dopo il controllo - e la multa di 16 mila euro - ha proceduto alle assunzioni. E' emersa però una evasione fiscale per oltre 170 mila euro legata ad una passata annualità dove la società coinvolta nella vicenda è risultata essere completamente sconosciuta al fisco.