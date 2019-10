Marnati, Regione pronta a sfida ambiente

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - "La Regione è pronta per affrontare la sfida ambientale, contemperando le esigenze di tutela, per esempio per evitare le emergenze idrogeologiche, con la necessità di svilupparsi. Dai giovani però non ho sentito a cosa sono pronti a rinunciare: smart-phone, pc, viaggi intercontinentali"? Così l'assessore all'Ambiente del Piemonte, Matteo Marnati, nella seduta aperta del Consiglio regionale dedicata a clima e ambiente, alla quale è intervenuto fra gli altri il coordinatore piemontese di Fridays for future, Luca Sardo.

Marnati ha illustrato le linee della Giunta, rimarcando la necessità di "aumentare la percentuale di raccolta differenziata, che vede Novara al 70% da anni, Torino neppure al 60% e Alessandria fanalino di coda", di varare un "piano per contrastare l'inquinamento legato al riscaldamento degli edifici", di "costruire nuovi invasi e sviluppare maggiormente l'idroelettrico", e di "incentivare la nascita di piccole comunità energetiche". L'obiettivo rifiuti zero, ha sostenuto, "non è realistico".