Influenza, al via campagna vaccinale

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Parte lunedì 28 ottobre, anche in Piemonte, la campagna stagionale di vaccinazione contro l'influenza. L'obiettivo dell'Assessorato regionale alla Sanità è di raggiungere il 75% degli interessati, ovvero soggetti con età maggiore o uguale a 65 anni e persone, tra i 6 mesi e 64 anni, che soffrono di malattie croniche che, in caso di influenza, possono sviluppare gravi complicazioni.

Lo scorso anno, in Piemonte, l'influenza ha colpito circa 640.000 persone, mentre le dosi di vaccino somministrate sono state in totale circa 670mila.

Nella campagna sono coinvolti anche i farmacisti che, in virtù dell'accordo siglato dalla Regione con Federfarma e Assofarm, consegneranno i vaccini ai medici e ai pediatri. I farmacisti si impegnano anche a sensibilizzare i pazienti sull'importanza della vaccinazione. Informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte e possono essere richieste ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta o ai servizi vaccinali delle ASL.