In tribunale i torinesi filo-curdi

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Più di una decina di episodi legati a manifestazioni e proteste di piazza dovranno essere valutati dal tribunale di Torino nel procedimento a carico di tre giovani che negli anni scorsi si sono uniti, come civili o come combattenti, alle milizie curde in lotta contro l'Isis in Siria.

Per i tre la procura ha chiesto la sorveglianza speciale.

I nuovi casi sono emersi oggi nel corso della nuova udienza.

L'avvocato difensore, Claudio Novaro, si è opposto all'acquisizione. Il tribunale si è riservato la decisione.