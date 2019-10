Padre e figlio punti da calabrone

(ANSA) - BIELLA, 14 OTT - Padre e figlio sono stati punti da calabroni a Valle San Nicolao, nel Biellese. Il primo è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Biella a causa di uno choc anafilattico; meno grave il figlio, trasportato in codice giallo dal 118 al pronto soccorso del nosocomio. Per rimuovere il pericoloso nido, sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.