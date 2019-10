Cristiano Ronaldo in gol,700 in carriera

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - E sono 700. Cristiano Ronaldo va in gol su rigore nella partita Ucraina-Portogallo valida per le qualificazioni europee e raggiunge un altro traguardo al suo già impressionante curriculum di goleador. Quella segnata a Kiev è la rete n.95 con la maglia della nazionale per il bomber bianconero, anche se per il momento non basta alla sua squadra, dato che l'Ucraina è in vantaggio 2-1.