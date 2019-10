Torino, domani sciopero bus e tram

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Domani, lunedì 14 ottobre, è previsto a Torino uno sciopero di quattro ore dei mezzi pubblici Gtt, indetto dalle rsu dei settori del Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano.

Sarà interessato - rende noto Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale - soltanto il trasporto bus e tram di superficie. Non sono previsti scioperi né della metropolitana né del servizio ferroviario SfmA e Sfm1. Per autobus e tram lo sciopero sarà dalle 18 alle 22, per il servizio extraurbano dalle 10 alle 14.

Sospesa la Ztl centrale, restano in vigore come di consueto i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl Area Romana e Valentino.