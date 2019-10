Euro 2020: Germania e Olanda a tutta

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Tutto è ancora in bilico nel Girone C di qualificazione alla fase finale di Euro 2020: anche dopo le partite di oggi. Con 6 partite giocate, Olanda e Germania guidano con 15 punti, seguite a 12 dall'Irlanda del Nord: tagliate fuori Bielorussia ed Estonia, rispettivamente con 4 e 2 punti, ma con 7 partite a testa già disputate. Oggi l'Olanda è andata a vincere a Minsk, contro la Bielorussia, per 2-1 con i gol di Wijnaldum al 32' pt e al 41' pt. Inutile la rete di Dragun all'8' st. Ai Tulipani ha risposto la Germania, vittoriosa a Tallinn contro l'Estonia per 3-0, grazie ai gol di Gundogan (6' st), Mets (12' st) e Werner (26' st). La squadra di Loew ha giocato per oltre un'ora e un quarto in 10 uomini a causa dell'espulsione dello juventino Emre Can, che ha fermato fallosamente un avversario lanciato a rete.