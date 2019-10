Torino in piazza contro invasione Siria

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Centinaia di persone sono scese in strada, oggi a Torino, per condannare l'offensiva militare turca nel nord-est della Siria.

Alla manifestazione, partita da piazza Castello e promossa da comitati filo-curdi legati ad ambienti dell'autonomia, partecipano anche delegazioni della Cgil, dei sindacati autonomi, esponenti di Rifondazione Comunista e di Italia Viva.

Il corteo ha rispettato un minuto di silenzio in ricordo di Lorenzo Orsetti, 33enne fiorentino, e Francesco Asperti, 53enne bergamasco, uccisi in Rojava nel Kurdistan siriano, dove si trovavano dopo essersi uniti ai curdi per combattere lo Stato Islamico.