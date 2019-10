'Sagra del ciapinabò' a Carignano

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Come da tradizione, nel secondo weekend di ottobre, Carignano (Torino) ospita la Sagra del Ciapinabò, l'unica in Italia dedicata a questo tubero, diventata regionale da quasi un decennio.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Manifestazioni Carignano in collaborazione con l'Amministrazione comunale e vuole essere un modo per divulgare la conoscenza del "Ciapinabò" e in generale dell'agricoltura del territorio e fare scoprire ai visitatori la cittadina piemontese, ricca di testimonianze storiche e architettoniche.

Tante le ricette da gustare nel padiglione allestito in piazza Carlo Alberto e in piazza Liberazione dedicata allo street food regionale; Piazza Savoia ospiterà 'Mostra locale dei bovini di razza Frisona'.

Fra le novità di quest'anno, l'inizio venerdì sera, l'11 ottobre dalle ore 19.30 alle 21 con una degustazione gratuita di bagna cauda con ciapinabò in piazza Carlo Alberto. Nell'edizione 2018 i visitatori sono stati 30 mila, consumata una tonnellata di 'ciapinabò.