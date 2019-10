Presidente senato due giorni in Piemonte

(ANSA) - CARRU' (CUNEO), 10 OTT - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è arrivata a Carrù (Cuneo), prima tappa di una visita istituzionale che toccherà anche Alba e, domani, Torino. Ad accoglierla la sindaca Stefania Ieriti e la ministra della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone.

Nel pomeriggio il presidente del Senato inaugurerà la Sala Einaudi del Centro Polisportivo di Carrù. Poi si sposterà in Municipio per l'incontro con gli amministratori e i rappresentanti delle realtà economiche del territorio.

Alle 17.30 Casellati sarà ad Alba alla Chiesa di San Domenico dove è stata allestita la mostra 'Per un rinnovamento immaginista del mondo' e poi alla Fondazione Ferrero. Domani impegni a Torino: alle 10.30 parlerà agli studenti della Facoltà di Teologia dell'Istituto Internazionale Don Bosco. In seguito, visita a Palazzo Madama. Nel pomeriggio al Sermig, per l'inaugurazione della 'Casa accoglienza' per le donne, e al Museo Nazionale del Cinema. La visita si concluderà all'Università con una lectio magistralis.