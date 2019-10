Le sculture di Penone tra Cuneo e Rivoli

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Nasce dalla collaborazione tra Fondazione Crc e Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea la mostra 'Giuseppe Penone. Incidenze del vuoto', progetto espositivo condiviso tra le due istituzioni nel Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo e nel giardino del Castello di Rivoli. La mostra presenta il cuore della ricerca dell'artista Penone, affermato alla fine degli anni '60 nell'ambito dell'Arte povera e tra gli scultori più importanti al mondo.

"È un grande onore per Cuneo ospitare un artista di fama internazionale come Penone, originario di Garessio. Il Complesso monumentale di San Francesco sarà nei prossimi mesi l'habitat ideale di opere normalmente esposte in luoghi come la Reggia di Versailles e il Louvre di Abu Dhabi" dice il presidente della Fondazione Crc Giandomenico Genta. "L'arte di Penone esplora i fondamenti della scultura come modo di conoscere e comprendere empiricamente il mondo" spiega il curatore della mostra e direttore del Castello di Rivoli Carolyn Christov-Bakargiev.