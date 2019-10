A Settimo il Festival dell'Innovazione

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Tempo al tempo è il tema scelto per la settima edizione del Festival dell'Innovazione e della Scienza, in programma a Settimo Torinese dal 12 al 19 ottobre ma anche nei comuni limitrofi. Con oltre 400 appuntamenti, tra workshop, conferenze e laboratori, il festival esamina il nostro rapporto quotidiano con il tempo, affrontando in maniera coinvolgente e divertente i temi di carattere scientifico e non solo, coinvolgendo scuole, industrie ed esperti.

Tra i protagonisti del festival - organizzato grazie al contributo degli sponsor privati e interamente realizzato dal Comune di Settimo attraverso la Fondazione Ecm (Esperienze di Cultura Metropolitana) - ci sono Makkox, Piergiorgio Odifreddi, Cristina Pozzi, Luca Enoch, Andrea Giuliacci, Eugenio Cesaro, Sara D'Amario e l'astronauta Paolo Nespoli.

Appuntamento centrale Il pianeta lo salvo io (venerdì 18 ottobre alle 11), momento conclusivo di un percorso che ha coinvolto più di 500 studenti. (ANSA).