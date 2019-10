8Gallery si rifà look e diventa Lingotto

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Cambia nome e immagine il centro commerciale 8Gallery: si chiamerà Lingotto punterà su una maggiore integrazione con lo storico edificio che lo ospita, con il polo fieristico e con Eataly. I lavori per il restyling, che richiederà un investimento di 25 milioni, sono partiti e dureranno dieci mesi. Il progetto di Axa Im-Real Assets e Pradera offrirà 8.000 metri quadri di nuovi spazi con 25-30 negozi in più e, per la prima volta, l'apertura di medie superfici. Arriveranno nuovi brand e, accanto allo shopping, ci sarà spazio per food e per divertimento.

Oggi la galleria commerciale si sviluppa su 33.000 metri quadri e altre più di 7 milioni di visitatori con 75 negozi e 13 ristoranti, distribuiti su due piani, e un parcheggio di 4.000 posti auto all'interno della storica fabbrica automobilistica Fiat. Il restyling porterà a un aumento del 35% della superficie commerciale grazie all'annessione del padiglione V, tramite un collegamento di 40 metri realizzato sezionando 28 travi in acciaio lunghe 35 metri.