Compie 8 anni Brodo, negozio di charme

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - Compie otto anni Brodo, piccolo negozio di abbigliamento e accessori nel cuore di Torino, in via Palazzo di Città, a pochi passi da piazza Castello. Per festeggiare domani 10 ottobre, alle 18,30, sarà allestito un piccolo palco teatrale in cui andrà in scena Pochette, uno spettacolo di e con Eleni Molos e Lavinia Giammaruco, in cui voce e musica dialogheranno come in una radio d'antan. Le borsette in vetrina prenderanno vita, svelando ciascuna la storia tutta al femminile che racchiudono.

Tutto fa brodo, dice un vecchio detto al quale Marina e Giulia, le sue fondatrici, appassionate di moda, si sono ispirate. Il loro shop propone, in un'atmosfera di charme, tra arredi antichi e vintage, borse, sciarpe, cappelli, guanti, maglie, bijoux, ventagli, lampade, ma anche oggetti per la casa.

Verranno esposte alcune opere dell'artista Pablo Mesa Capella.